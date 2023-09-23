Pemimpin Oposisi Korsel Akhiri Mogok Makan Setelah 24 Hari

SEOUL - Pemimpin oposisi Korea Selatan mengakhiri mogok makan selama 24 hari pada Sabtu, (23/9/2023) kata juru bicara partai, dua hari setelah parlemen memilih untuk membiarkan jaksa memberikan surat perintah penangkapan terhadapnya karena dugaan suap.

Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat Korea, akan menjaga jadwal termasuk kehadiran di pengadilan selama dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu, kata juru bicara tersebut kepada wartawan.

Jaksa bulan ini meminta surat perintah tersebut dalam penyelidikan atas tuduhan suap terkait proyek pembangunan. Jaksa menuduh Lee meminta sebuah perusahaan untuk secara ilegal mentransfer USD8 juta ke Korea Utara ketika dia menjadi gubernur Provinsi Gyeonggi.

Dia juga dituduh melanggar tugasnya atas kerugian sebesar KRW20 miliar won (sekira Rp232 miliar) oleh perusahaan pembangunan kota ketika dia menjadi walikota kota Seongnam, demikian diwartakan Reuters.

Lee, yang kalah dalam pemilihan presiden Korea Selatan dari Yoon Suk Yeol yang konservatif tahun lalu, membantah melakukan kesalahan, dan menyebut tuduhan tersebut sebagai “fiksi” dan “konspirasi politik”.

Dia memulai protesnya mogok makannya pada 31 Agustus, dengan alasan salah urus perekonomian pemerintah, ancaman terhadap kebebasan media dan kegagalan Jepang dalam menentang pembuangan air limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang hancur, dan masih banyak lagi alasan lainnya.