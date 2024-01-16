Siklon Tropis Anggrek Terpantau di Dekat Bengkulu, Waspada Dampak Cuacanya!

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta mendeteksi Siklon Tropis Anggrek di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu.

BMKG pun mengingatkan agar waspada dampak tidak langsung terhadap cuaca di wilayah Indonesia.

“Siklon Tropis Anggrek terpantau di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu di sekitar 9.4 derajat Lintang Utara dan 93.3 derajat Bujur Timur dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan udara minimum sebesar 1.000 hPa,” tulis BMKG dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).

BMKG memprediksi diperkirakan intensitas Siklon Tropis Anggrek meningkat dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah Timur.

Siklon Tropis Anggrek berdampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan di antaranya gelombang laut tinggi 1.25 hingga 2.5 meter di Samudra Hindia barat Kepulauan Nias. Kemudian, di Perairan Bengkulu, Perairan Barat Lampung, dan Selat Sunda bagian Selatan.

Kemudian, gelombang laut tinggi 2.5 hingga 4.0 meter di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Kepulauan Enggano, dan Samudra Hindia Selatan Banten.

(Arief Setyadi )