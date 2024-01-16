Siti Atikoh Safari Politik ke Manado, Mau Ngopi Sore Bareng Warga

MANADO - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti, melanjutkan safari politiknya dengan berkunjung ke Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/1/2024).

Di sana, Atikoh berencana mengunjungi kawasan kuliner hingga ngopi sore bareng masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Siti Atikoh yang tampak mengenakan pakaian berwarna hitam tiba di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado sekira pukul 15.15 WITA. Keluar dari pintu kedatangan Bandara, Siti Atikoh langsung melempar salam metal atau tiga jari.

Siti Atikoh terlihat disambut meriah oleh ratusan warga yang telah menunggu di pintu kedatangan Bandara Sam Ratulangi. Dia juga mendapat sambutan Tarian Kabasaran Minahasa dari sejumlah penari.

Atikoh sangat antusias mendapat penyambutan tersebut. Dia terlihat terus menyapa dan menebar senyumnya kepada para penari serta masyarakat yang menyambutnya.

Dalam momen itu, Atikoh juga dikalungkan kain tenun Minahasa Bentenan sebagai tanda kehormatan telah tiba di Manado.