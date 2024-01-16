Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |20:26 WIB

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |20:26 WIB
Bantah Isu Ganjar-Mahfud Hapus Bansos, Siti Atikoh: Justru Bakal Ditingkatkan
Siti Atikoh Supriyanti (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MANADO - Istri Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti membantah beredarnya isu yang menyebut pasangan Ganjar-Mahfud tidak melanjutkan program bansos. Sebaliknya, Ganjar-Mahfud justru akan lebih mengoptimalkan program itu.

Hal itu ditegaskan Atikoh saat berdialog dengan Ibu-ibu Bamusi Sulawesi Utara di Hotel Aston Manado, pada Selasa (16/1/2024). Atikoh saat itu mendapat kabar berhembus Hastuti, Ketua Lingkungan Ternate Tanjung, Manado.

"Bukan Bansos dan program-programnya dihilangkan, justru akan dioptimalkan, ditingkatkan, dan yang menerima itu yang benar-benar membutuhkan,” kata Atikoh.

Pengoptimalan itu dilakukan lewat program KTP Sakti yang juga digagas Ganjar dan Mahfud. Sehingga diharapan program bansod akan lebih tepat sasaran.

“KIP, PKH, KIS, Bansos, Kartu Tani, bahkan sampai 10 mungkin ya yang menerima manfaat, ini akan dijadikan satu," sambungnya.

“Penerimanya itu mungkin tidak akan seperti kemarin, tidak tepat sasaran,” tambah dia.

Atikoh mengungkapkan, bahwa dirinya kerap mendapat keluhan dari masyarakat soal tidak tepatnya program bantuan pemerintah.

“Banyak yang mengeluh ke saya, ‘Bu saya tidak mendapatkan PHK, padahal saya tidak mampu. Saya tidak mendapatkan KIS padahal saya tidak mampu, tidak mendapatkan kemanfaatan apapun’. Untuk petani, petani tidak mendapatkan pupuk subsidi padahal sangat membutuhkan,” ungkap Atikoh.

