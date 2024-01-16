Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ribuan Kiai hingga Masyarakat DIY Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |21:01 WIB
Ribuan Kiai hingga Masyarakat DIY Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Ribuan kiai hingga masyarakat DIY siap menangkan Ganjar-Mahfud (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

BANTUL - Ribuan kiai, ulama, tokoh masyarakat, santri, hingga masyarakat se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatasnamakan Jaringan Ganjar-Mahfud Nusantara (Jaga-NU) Provinsi DIY mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Selasa (16/1/2024).

Hal tersebut untuk menyukseskan dan mendorong pemenangan Ganjar-Mahfud pada kontestasi pemilu 2024. Deklarasi yang dibalut kegiatan doa bersama itu dihelat di Pondok Pesantren An Nur, Ngrukem, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY.

Dalam keterangan yang diterima, Pembina Jaga-NU DIY, KH Yasin Nawawi mengungkapkan dalam menghadapi tantangan Indonesia di masa depan yang semakin kompleks, dibutuhkan pemimpin bangsa yang berkarakter, visioner, dan berintegritas kuat.

"Mendukung dan siap memenangkan pasangan H. Ganjar Pranowo dan Prof. H. Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Pemilu 2024," isi deklarasi yang dipimpin KH Yasin Nawawi.

Pasangan Ganjar-Mahfud dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan yang bersih, adil, dan makmur termasuk masalah kemunduran demokrasi yang semakin menguat.

Doa bersama dan deklarasi untuk Ganjar-Mahfud dihadiri oleh Para Kiai Pengasuh Pondok Pesantren, Pengasuh Majelis Taklim dan Kiai Kampung dari lima Kabupaten/Kota di DIY.

"Keduanya merupakan perpaduan dua calon yang memiliki karakter sangat bagus antara kelembutan dan ketegasan, perpaduan antara administrator yang cakap dan penegakan hukum yang kuat," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement