Ribuan Kiai hingga Masyarakat DIY Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

BANTUL - Ribuan kiai, ulama, tokoh masyarakat, santri, hingga masyarakat se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatasnamakan Jaringan Ganjar-Mahfud Nusantara (Jaga-NU) Provinsi DIY mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Selasa (16/1/2024).

Hal tersebut untuk menyukseskan dan mendorong pemenangan Ganjar-Mahfud pada kontestasi pemilu 2024. Deklarasi yang dibalut kegiatan doa bersama itu dihelat di Pondok Pesantren An Nur, Ngrukem, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY.

Dalam keterangan yang diterima, Pembina Jaga-NU DIY, KH Yasin Nawawi mengungkapkan dalam menghadapi tantangan Indonesia di masa depan yang semakin kompleks, dibutuhkan pemimpin bangsa yang berkarakter, visioner, dan berintegritas kuat.

"Mendukung dan siap memenangkan pasangan H. Ganjar Pranowo dan Prof. H. Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Pemilu 2024," isi deklarasi yang dipimpin KH Yasin Nawawi.

Pasangan Ganjar-Mahfud dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan yang bersih, adil, dan makmur termasuk masalah kemunduran demokrasi yang semakin menguat.

Doa bersama dan deklarasi untuk Ganjar-Mahfud dihadiri oleh Para Kiai Pengasuh Pondok Pesantren, Pengasuh Majelis Taklim dan Kiai Kampung dari lima Kabupaten/Kota di DIY.

"Keduanya merupakan perpaduan dua calon yang memiliki karakter sangat bagus antara kelembutan dan ketegasan, perpaduan antara administrator yang cakap dan penegakan hukum yang kuat," tuturnya.