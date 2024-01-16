Ucapkan Terima Kasih ke Ganjar, Warga: Berkat Bapak Pesisir Pekalongan Tak Banjir Rob Lagi

PEKALONGAN – Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mendapat ucapan terima kasih dari warga pesisir Pekalongan atas kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Momen ini terjadi ketika Ganjar kembali melakukan blusukan di Pantai Wonokerto.

Sepanjang perjalanan menuju lokasi acara, Ganjar terlihat disambut warga yang berdiri di pinggir jalan sambil berteriak memanggil namanya. Bahkan, mereka mengucapkan terima kasih kepada Ganjar, yang telah membangun tanggul laut semasa menjabat Gubernur Jateng.

"Makasih banyak Pak, sekarang kampung kami sudah tidak banjir rob lagi. Dulu setiap rob, bisa satu pinggang tingginya, sekarang sudah tidak lagi," Kata seorang warga bernama Zulaikha (56) kepada Ganjar.

Diketahui, tanggul laut di Pekalongan merupakan hasil kerja Ganjar saat masih menjadi Gubernur Jateng. Semasa kepemimpinannya, Ganjar paling getol mengupayakan adanya pembangunan tanggul laut di Pekalongan.

Ganjar menyatukan pendapat antara Bupati dan Wali Kota Pekalongan. Ia juga mendatangi langsung Kementerian PUPR dan meminta agar proyek tanggul laut itu segera diwujudkan.

"Iya dulu ini daerah langganan banjir rob, tapi tadi saya lewat sudah kering ya. Sudah tidak banjir lagi bapak ibu?," tanya Ganjar.

"Sudah tidak banjir Pak, makasih banyak Pak," ucap warga dengan kompak.