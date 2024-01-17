Bobol Museum dan Curi Barang Antik Dinasti Ming Abad ke-14, 2 Bersaudara Ini Dipenjara 3,5 Tahun

2 bersaudara dipenjara karena bobol museum dan curi barang antik Dinasti Ming abad ke-14 (Foto: Met Police)

LONDON - Dua bersaudara asal Inggris telah dipenjara setelah mengaku membobol museum Jenewa, Swiss dan mencuri barang antik ikonik Dinasti Ming Tiongkok abad ke-14.

Stewart dan Louis Ahearne mengaku di pengadilan di Jenewa bahwa mereka adalah bagian dari geng beranggotakan tiga orang yang menggerebek dan mencuri di Museum of Far Eastern Art pada Juni 2019.

Hakim memutuskan kedua bersaudara itu bersalah atas pencurian berat dan memenjarakan mereka masing-masing selama tiga setengah tahun.

Dia juga melarang pasangan tersebut mengunjungi Swiss masing-masing selama lima tahun.

Kedua saudara itu diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 15.000 franc Swiss (USD17.400) kepada Yayasan Baur yang mengelola Museum Seni Timur Jauh.

Masa hukuman penjara mereka, untuk saat ini, akan dijalani di Swiss.

Sebelumnya, pengadilan mendengar bahwa kerusakan museum senilai 3,5 juta franc Swiss (USD4 juta) disebabkan oleh gergaji listrik, palu godam, dan linggis pada bulan Juni 2019 dalam pencurian tersebut.

Jaksa Marco Rossier mengatakan kepada pengadilan bahwa kedua bersaudara tersebut, yang berasal dari London tenggara – dan orang ketiga yang disebutkan di pengadilan oleh pengacara sebagai Daniel Kelly – semuanya sama-sama terlibat dalam perampokan tersebut.

Saat menyampaikan penilaiannya, Presiden Palais de Justice Jenewa Patrick Monney setuju dengan kesalahan yang sama dan menambahkan bahwa geng tersebut bertindak karena keinginan untuk memperkaya diri mereka sendiri.