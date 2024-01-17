Israel Tarik Sebagian Pasukan dari Gaza Picu Perpecahan di Pemerintahan Netanyahu

ISRAEL – Seorang menteri sayap kanan Israel mengkritik keputusan militer negaranya untuk menarik divisi tentara dari Gaza, sehingga memperlihatkan perpecahan lebih lanjut di antara anggota parlemen mengenai serangan militer di daerah kantong Palestina.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir mengatakan serangan roket yang diluncurkan dari Gaza ke Israel pada Selasa (16/1/2024) pagi membuktikan sekali lagi bahwa pendudukan Jalur Gaza diperlukan untuk mewujudkan tujuan tempur.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pada Senin (15/1/2024) bahwa divisi ke-36, yang terdiri dari perusahaan lapis baja, teknik, dan infanteri, menarik diri dari Jalur Gaza setelah 80 hari, sebuah tanda paling signifikan dari peralihan ke fase pertempuran baru yang telah dijanjikan oleh beberapa pejabat Israel.

Adapun serangan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 24.100 warga Palestina dan melukai 60.834 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. CNN tidak dapat mengkonfirmasi secara independen jumlah tersebut karena sulitnya pelaporan dari zona perang.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada Senin (15/1/2024) bahwa tahap manuver intensif serangan militer Israel di Gaza utara dan selatan akan “segera berakhir.

Militer Israel berupaya untuk menghilangkan kantong-kantong perlawanan di Gaza utara.

“Kami akan mencapai hal ini melalui serangan, serangan udara, operasi khusus dan kegiatan tambahan,” terangnya.

Setelah serangan tanggal 7 Oktober, Gallant mengatakan rencana awalnya adalah tahap manuver intensifkampanye militer Israel di Gaza akan berlangsung sekitar tiga bulan. Namun, dia memperingatkan militer Israel untuk menyesuaikan operasinya sesuai dengan kenyataan di lapangan dan Kemahiran mereka.

Seorang juru bicara IDF mengatakan kepada CNN bahwa divisi ke-36 menarik diri dari Gaza untuk periode penyegaran dan pelatihan, menambahkan bahwa pergerakan divisi tersebut di masa depan belum diputuskan.