HOME NEWS NUSANTARA

PJ Bupati HSU Lantik Pejabat Tinggi Pertama

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:17 WIB
PJ Bupati HSU Lantik Pejabat Tinggi Pertama
PJ Bupati HUS Zakly Asswan lantik enam pejabat tinggi pertama (Foto: Dok Pemkab HSU)
AMUNTAI - Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Zakly Asswan, resmi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten HSU di aula Dr KH Idham Chalid, pada Selasa (16/1/2024) malam.

Enam pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik tersebut meliputi tiga staf ahli yaitu; Drs. H Sugeng Riyadi,  yang diangkat menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik, Drs. Taberani menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia, M. Husni Thamrin sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Dan Keuangan.

 BACA JUGA:

Ditambah tiga pejabat SKPD yaitu Jony Rakhman sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian, Kamarudin sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, serta dr.  Lily Inderiani sebagaiKepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten HSU.

Pj Bupati HSU Zakly Asswan, mengucapkan selamat dan sukses atas jabatan baru sembari mengatakan bahwa pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan hal yang biasa dilakukan untuk penyegaran.

Halaman:
1 2
      
