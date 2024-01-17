Masyarakat Keluhkan Sembako Mahal, Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Pasar Tebus Murah

PALEMBANG - Relawan Santri Dukung Ganjar (SDG) mengadakan aksi Pasar Tebus Murah untuk warga di dua lokasi, yaitu Kelurahan 5 Ulu dan Kelurahan Tuan Kentang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (17/1/2024).

Faisal Tanjung selaku koordinator wilayah SDG Sumatera Selatan menyampaikan bahwa kegiatan ini berangkat dari keluh kesah masyarakat tentang harga kebutuhan pokok yang mahal.

"Kegiatan Pasar Tebus Murah dilakukan berawal dari keluhan warga masyarakat Palembang terkait persoalan harga pangan yang meningkat belakangan ini," kata Faisal.

Relawan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk membantu masyarakat agar mendapatkan sembako dengan harga yang murah.

"Kegiatan ini kami niatkan untuk membantu meringankan beban masyarakat, setidaknya masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang murah," lanjut Faisal.