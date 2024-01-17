Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Resmikan Posko Pemenangan, Ratusan Kiai di Cirebon Dukung Ganjar-Mahfud

Abdul Rohman , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:34 WIB
Resmikan Posko Pemenangan, Ratusan Kiai di Cirebon Dukung Ganjar-Mahfud
Peresmian Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud di Cirebon (Foto: Abdul Rohman)
A
A
A

 

CIREBON - Seratusan Kiai di Cirebon siap dukung pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hal itu dibuktikan dengan peresmian Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud di Pondok Pesantren Buntet Desa Mertapada, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Posko Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu diresmikan oleh Ketua Pembina dan Penanggung jawab Posko bersama Pemenangan Ganjar-Mahfud di lingkungan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, yang diresmikan dengan pemotongan pita.

Kegiatan peresmian ini dihadiri Dean Herdesviana Caleg DPR RI Jabar 12, Ahmad Farabi Caleg DPRD Provinsi Jabar 8, 100 Kyai, relawan stabilitas, gerakan perempuan serta relawan Projo Ganjar.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa resmikan Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud dengan disaksikan oleh banyak Kiai dari Cirebon raya,“ kata Kiai Farid, selaku Ketua Pembina dan Penanggung Jawab Posko bersama pemenangan Ganjar-Mahfud. Dan diharapkan mampu intent dan strategi pemenangan,“ katanya, Rabu (17/1/2024).

Dijelaskan Kiai Farid, bahwa posko tim pemenangan Ganjar-Mahfud ini didirikan guna untuk jalin komunikasi sesama tim dalam pemenangan Ganjar-Mahfud dalam pemilu presiden pada 14 Februari mendatang.

“Posko ini nantinya akan jadi tempat utama tim pemenangan yang terdiri dari seluruh parpol koalisi, relawan dan caleg untuk menyusun strategi pemenangan Ganjar-Mahfud, di wilayah tiga Cirebon,“ katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement