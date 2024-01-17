Tim Pemenangan Bersama 100 Kiai Resmikan Posko Ganjar-Mahfud di Cirebon

CIREBON - Relawan Ganjar-Mahfud meresmikan pos bersama pemenangan Ganjar-Mahfud wilayah tiga Ciayumajakuning, di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (17/1/2024).

Kegiatan ini dihadiri Caleg DPR RI Jabar 12, Caleg DPRD Provinsi Jabar 8, 100 kiai, relawan stabilitas, Gerakan Perempuan Tanggung Jawab dan Relawan Projo Ganjar.

Posko tim pemenangan Ganjar-Mahfud diresmikan oleh Ketua Pembina dan Penanggung Jawab posko bersama pemenangan Ganjar-Mahfud. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita.

Markas tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 tersebut didirikan untuk melakukan komunikasi secara intens dalam memenangkan Ganjar-Mahfud dalam pemilu presiden pada 14 Februari mendatang.

Posko bersama pemenangan Ganjar-Mahfud yang berada di pinggir jalan ini nantinya akan menjadi tempat utama tim pemenangan yang terdiri dari seluruh partai politik koalisi, relawan dan caleg untuk menyusun strategi pemenangan Ganjar-Mahfud agar menang di Ciayumajakuning.

