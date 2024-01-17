Posko Ganjar-Mahfud MD di Cirebon Jadi Tempat Susun Strategi Pemenangan

CIREBON - Seratusan Kiai di Cirebon siap dukung pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu dibuktikan dengan peresmian Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud di Pondok Pesantren Buntet Desa Mertapada, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Posko Tim Pemenangan Pasangan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu diresmikan oleh Ketua Pembina dan Penanggung jawab Posko bersama Pemenangan Ganjar-Mahfud di lingkungan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, yang diresmikan dengan pemotongan pita.

Kegiatan peresmian ini dihadiri oleh Dean Herdesviana Caleg DPR RI Jabar 12, Ahmad Farabi Caleg DPRD Provinsi Jabar 8, 100 Kyai, relawan stabilitas, gerakan perempuan serta relawan Projo Ganjar.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa resmikan Posko Pemenangan Ganjar - Mahfud dengan disaksikan oleh banyak Kiai dari Cirebon raya, “kata Kyai Farid, selaku ketua Pembina dan Penanggung Jawab Posko bersama pemenangan Ganjar - Mahfud. Dan diharapkan mampu inten dan strategi pemenangan,“ katanya, Rabu (17/1/2024).

Dijelaskan Kiai Farid, bahwa Posko tim pemenangan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 ini didirikan, untuk jalin komunikasi sesama tim dalam pemenangan Ganjar-Mahfud dalam pemilu Presiden pada 14 Februari mendatang.

“Posko ini nantinya akan jadi tempat utama tim pemenangan yang terdiri dari seluruh Parpol koalisi, relawan dan caleg untuk menyusun strategi pemenangan Ganjar Mahfud, di wilayah tiga Cirebon,“ katanya.