Setubuhi Wanita Bersuami, Dukun Cabul di Serang Banten Ditangkap

SERANG - DU (31) warga Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten diamankan pihak kepolisian. Dia berhasil menyetubuhi seorang wanita bersuami.

Adalah SI (31) warga Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Dia ditiduri sang dukun setelah tertipu modus dapat mengobati penyakit secara alternatif.

Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady Eka Setyabudi mengatakan peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 2023 lalu di bilangan Desa Dahu, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang.

Kala itu, lanjut Andi, korban menemui DU karena ingin mendapatkan pengobatan alternatif. Disitu korban mengalami sakit pada bagian bahu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Andi mengungkapkan bahwa korban telah 4 kali berkunjung ke tempat pengobatan alternatif pelaku. Pada kunjungan awal proses pengobatan berjalan normal lantaran korban diantar langsung sang suami.

"Pada pengobatan yang ketiga, korban ditemani oleh teman wanitanya. Namun pada saat pengobatan, teman korban menunggu di luar kamar. Tersangka sempat meraba-raba bagian tubuh korban dengan alasan pengobatan,"kata Andi saat dihubungi, Kamis (18/1/2024).

Selanjutnya pada kunjungan ke 4 lagi-lagi korban juga ditemani teman wanitanya. Di ruang praktek, teman korban kembali disuruh menunggu di luar kamar.