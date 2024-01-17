Kronologi Bocah TK di Pekanbaru Dicabuli Sesama Temannya Hingga Alami Trauma

PEKANBARU - Seorang anak TK di daerah Cipta Karya, Kota Pekanbaru, Riau diduga menjadi korban pencabulan teman sekelasnya.

Orangtua korban, D menjelaskan, anaknya diduga sudah dicabuli beberapa kali oleh pelaku. Kejadian yang dialami putranya sudah terjadi sejak Oktober 2023. Namun, kejadian itu baru terbongkar setelah anaknya berperilaku aneh di rumah.

"Ada sikap dan perbuatan yang aneh dalam beberapa bulan ini dan akhirnya anak saya mengaku bahwa anak saya telah dicabuli," ujarnya, kepada awak media.

Terkait hal itu, pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke pihak sekolah. Namun karena tidak memuaskan akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Sudah minta penyelesaian ke sekolah TK anak saya. Tetapi malah justru dibilang istri saya mau dilaporkan pencemaran nama baik oleh pihak mereka," tegas D.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Pekanbaru mengatakan, kasus dugaan pencabulan anak TK sudah dilaporkan ke Polsek Tampan.

Kasus pencabulan tersebut, kata Bery akan diselesaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.