Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Bocah TK di Pekanbaru Dicabuli Sesama Temannya Hingga Alami Trauma

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:31 WIB
Kronologi Bocah TK di Pekanbaru Dicabuli Sesama Temannya Hingga Alami Trauma
Kronologi Bocah TK Dicabuli Temannya/ilustrasi
A
A
A

 

PEKANBARU - Seorang anak TK di daerah Cipta Karya, Kota Pekanbaru, Riau diduga menjadi korban pencabulan teman sekelasnya.

Orangtua korban, D menjelaskan, anaknya diduga sudah dicabuli beberapa kali oleh pelaku. Kejadian yang dialami putranya sudah terjadi sejak Oktober 2023. Namun, kejadian itu baru terbongkar setelah anaknya berperilaku aneh di rumah.

"Ada sikap dan perbuatan yang aneh dalam beberapa bulan ini dan akhirnya anak saya mengaku bahwa anak saya telah dicabuli," ujarnya, kepada awak media.

Terkait hal itu, pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke pihak sekolah. Namun karena tidak memuaskan akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Sudah minta penyelesaian ke sekolah TK anak saya. Tetapi malah justru dibilang istri saya mau dilaporkan pencemaran nama baik oleh pihak mereka," tegas D.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Pekanbaru mengatakan, kasus dugaan pencabulan anak TK sudah dilaporkan ke Polsek Tampan.

Kasus pencabulan tersebut, kata Bery akan diselesaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement