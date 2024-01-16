Anak TK Dicabuli Teman, Polresta Pekanbaru Upayakan Pemulihan Keduanya

PEKANBARU - Seorang anak TK di daerah Cipta Karya di Pekanbaru Riau diduga menjadi korban pencabulan oleh temannya yang juga satu sekolahan beberapa kali.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Pekanbaru mengatakan bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Tampan. Pihaknya mengaskan dalam kasus ini penyelesaiannya adalah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Hari ini Bapak Kapolesta Pekanbaru akan menemui korban di Polsek Tampan. Dalam perkara ini tentu penanganannya berbeda karena ini menyangkut anak," ucap Bery Juana Selasa (16/1/2024).

Dalam kasus ini, pihak kepolisian sudah memeriksa dua orang saksi. Lusa, pihak sekolah juga akan dipanggil pihak kepolisian. Nantinya pihak pihak akan mencari solusi terkait kasus dugaan asusila itu.

"Kamis besok (lusa) guru-guru kita jadwalkan akan dimintai keterangan juga," imbuhnya.

Dalam kasus ini, akan dilakukan upaya mediasi antara kedua pihak. Bery menjelaskan bahwa kasus ini akan dilakukan dengan upaya mediasi dengan tujuan adalah perdamian kedua belah pihak.

"Selain itu akan dilakukan upaya pemulihan psikologis terhadap prilaku yang seperti itu. Dibutuhkan kerjasama degan berbagai pihak untuk memulihkan keduanya," imbuh Bery.