Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu Bikin AS Frustasi, Tegaskan Tak Ada Pendudukan Kembali di Gaza Usai Perang Berakhir

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |07:43 WIB
Netanyahu <i>Bikin</i> AS Frustasi, Tegaskan Tak Ada Pendudukan Kembali di Gaza Usai Perang Berakhir
AS tegaskan tak ada pendudukan di Gaza usai perang berakhir (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON Amerika Serikat (AS) mengatakan pemerintahnya tidak akan berhenti berupaya menuju solusi dua negara, dan tidak akan ada pendudukan kembali di Gaza.

Hal ini ditegaskan penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menyusul komentar Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina setelah perang di Gaza berakhir.

Namun nasihat Washington sering kali tidak didengarkan atau mendapat penolakan langsung dan sering kali terjadi secara terbuka, selama kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Hal ini, pada gilirannya, telah memperparah rasa frustrasi di beberapa kalangan Amerika atas dukungan menyeluruh pemerintahan Biden terhadap Israel. Hal ini terlihat dengan seruan keras untuk memberikan persyaratan pada bantuan AS kepada sekutunya di Timur Tengah.

Di sisi lain, komentar Netanyahu akan menyenangkan basis dukungannya yang semakin berkurang dan para menteri sayap kanan yang mendukung pemerintahannya.

Namun hal ini akan membuat kecewa orang-orang di dalam dan luar negeri yang semakin merasa ngeri dengan banyaknya korban jiwa dalam perang ini. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan sebagian besar warga Israel ingin dia memprioritaskan pemulangan sandera yang tersisa dibandingkan tujuan yang mungkin mustahil untuk menghancurkan Hamas.

Seperti diketahui, Dalam konferensi pers pada Kamis (18/1/2024), Netanyahu bersumpah untuk melanjutkan serangan di Gaza sampai kemenangan penuh. Kehancuran Hamas dan kembalinya sandera Israel yang tersisa, dan menambahkan bahwa hal itu bisa memakan waktu berbulan-bulan lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement