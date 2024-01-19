Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Menengok Kesederhanaan Ganjar Temui Anak Mamiek Prakoso di Tengah Safari Politik ke Ngawi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |04:38 WIB
Menengok Kesederhanaan Ganjar Temui Anak Mamiek Prakoso di Tengah Safari Politik ke Ngawi
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

NGAWI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menemui anak almarhum Mamiek Srimulat alias Mamiek Prakoso yakni Hatma Maulana di sela kegiatan safari politik di Museum Roemah Voorzitter Van Het BPUPKI - Dr. KRT. Radjiman Widiyodiningrat, Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Terlihat anak Mamiek, Hatma menghampiri Ganjar usai berkeliling area museum peninggalan KRT. Radjiman. Terlihat kesederhanaan dan akrab keduanya.

"Kamu anaknya Mamiek? kok mirip?," tanya Ganjar.

"Iya betul," jawab Hatma.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
