Menengok Kesederhanaan Ganjar Temui Anak Mamiek Prakoso di Tengah Safari Politik ke Ngawi

NGAWI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menemui anak almarhum Mamiek Srimulat alias Mamiek Prakoso yakni Hatma Maulana di sela kegiatan safari politik di Museum Roemah Voorzitter Van Het BPUPKI - Dr. KRT. Radjiman Widiyodiningrat, Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Terlihat anak Mamiek, Hatma menghampiri Ganjar usai berkeliling area museum peninggalan KRT. Radjiman. Terlihat kesederhanaan dan akrab keduanya.

"Kamu anaknya Mamiek? kok mirip?," tanya Ganjar.

"Iya betul," jawab Hatma.