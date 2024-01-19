Dukung Ganjar-Mahfud, Warga Magetan Harap Perekonomian Lebih Baik dan Bahan Pokok Murah

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan safari politik kampanye Pilpres 2024 ke Kabupaten Ngawi, Kota Madiun dan terakhir Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Salah seorang warga Magetan, Bagus (38) berharap perekonomian lebih baik dan bahan pokok murah pada pasangan Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud jika terpilih.

"Ekonomi lebih baik dan bahan pokok lebih murah," kata Bagus.

Bagus melihat sosok Ganjar Pranowo yang juga Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode dan Anggota DPR RI 2 Periode itu merakyat serta kinerjanya bagus.

"Sosok Pak Ganjar di mata saya bagus (kinerjanya) dan merakyat," ujarnya.

Sebagai informasi, Ganjar terus bergerak safari politik ke-52 dengan menyambangi sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur mulai dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, dan Kabupaten Magetan. Ganjar didampingi Ketua TPD Ganjar-Mahfud Jawa Timur sekaligus Mantan Sekjen Kemenhan, Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiaji dan Mantan Bupati Ngawi sekaligus Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jawa Timur, Budi 'Kanang' Sulistyono.

