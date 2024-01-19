Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dukung Ganjar-Mahfud, Warga Magetan Harap Perekonomian Lebih Baik dan Bahan Pokok Murah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |04:49 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud, Warga Magetan Harap Perekonomian Lebih Baik dan Bahan Pokok Murah
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan safari politik kampanye Pilpres 2024 ke Kabupaten Ngawi, Kota Madiun dan terakhir Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Salah seorang warga Magetan, Bagus (38) berharap perekonomian lebih baik dan bahan pokok murah pada pasangan Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud jika terpilih.

"Ekonomi lebih baik dan bahan pokok lebih murah," kata Bagus.

Bagus melihat sosok Ganjar Pranowo yang juga Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode dan Anggota DPR RI 2 Periode itu merakyat serta kinerjanya bagus.

"Sosok Pak Ganjar di mata saya bagus (kinerjanya) dan merakyat," ujarnya.

Sebagai informasi, Ganjar terus bergerak safari politik ke-52 dengan menyambangi sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur mulai dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, dan Kabupaten Magetan. Ganjar didampingi Ketua TPD Ganjar-Mahfud Jawa Timur sekaligus Mantan Sekjen Kemenhan, Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiaji dan Mantan Bupati Ngawi sekaligus Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jawa Timur, Budi 'Kanang' Sulistyono.

(Fakhrizal Fakhri )

      
