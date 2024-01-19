Begini Upaya Ganjar Kembangkan Industri Kreatif di Indonesia

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mengembangkan industri kreatif di Indonesia jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya soal pengembangan industri kreatif jika bakat dan talenta diketahui, pemerintah tinggal mendampingi.

"Iya sebenarnya kalau bakat atau talenta mereka kita ketahui pemerintah tinggal mendampingi saja, misal bakat seni budaya kemudian F&B, desain, digitalisasi yang ada itu potensinya tinggi sekali," kata Ganjar usai berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

Ganjar menambahkan tidak terlalu sulit untuk memberikan fasilitas jika telah dikelompokkan dan berhasil didekati.