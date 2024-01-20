Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Pelepasan Peserta Wisata Religi Bersama Caleg Perindo, HT: Semoga Memperoleh Hikmah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |17:41 WIB
Pelepasan Peserta Wisata Religi Bersama Caleg Perindo, HT: Semoga Memperoleh Hikmah
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menjadi saksi pelepasan peserta wisata religi yang diikuti oleh gerombolan ibu-ibu di Jalan Baru Palem Semi, Kelurahan Panunggangan Barat, Kota Tangerang, Sabtu, (20/1/2024).

Kegiatan wisata religi ke kawasan Banten lama ini sendiri diinisiasi oleh Caleg Partai Perindo DPR RI Banten 2, Ratu Siti Romlah.

“Jadi tadi pelepasan bersama ibu-ibu yang luar biasa, yang tangguh-tangguh, untuk wisata religi di Banten lama ya. Jadi ini diinisiasi oleh ibu kita yang cantik, ibu Hajjah Ratu Siti Romlah, Caleg Perindo juga, DPR RI Banten 2. Jadi terimakasih bu Siti Romlah,” ujar HT.

HT juga berharap kegiatan wisata religi ini bisa membawa manfaat dan hikmah bagi para pesertanya. Ia juga turut mendoakan agar ibu-ibu yang menjadi peserta wisata religi kali ini selalu dalam keadaan sehat dari mulai keberangkatan hingga kepulangan.

“Jadi saya harapkan ibu-ibu ini, wisata religinya menggembirakan, kemudian memperoleh suatu hikmah, amanah, tetap sehat semua, berangkat dan kembali juga tetap dalam keadaan sehat. Berkah ya,” tutur HT.

“Kan pasti dari wisata religi itu ada sesuatu hikmah yang diperoleh. Dan mudah-mudahan semuanya memperoleh hal yang baik dari wisata ini. Saya doakan semua sehat, lancar, bermanfaat, amanah, dan kembali ke tujuan sampai selamat dan sehat pulang,” pungkasnya.

