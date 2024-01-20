Lepas Peserta Wisata Religi, HT Beberkan Visi Misi Partai Perindo untuk Sejahterakan Pelaku UMKM

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo membeberkan visi misi Partai Perindo yang terkenal pro rakyat, salah satunya dalam hal mensejahterakan demi persatuan dan kesatuan Indonesia.

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi saksi pelepasan peserta wisata religi yang diikuti oleh gerombolan ibu-ibu di Jalan Baru Palem Semi, Kelurahan Panunggangan Barat, Kota Tangerang, Sabtu, (20/1/2024).

BACA JUGA: HT Lepas Peserta Wisata Religi Bersama Caleg Perindo Ratu Siti Romlah

Kegiatan wisata religi ke kawasan Banten lama ini sendiri diinisiasi oleh Caleg Partai Perindo DPR RI Banten 2, Ratu Siti Romlah.

“Makanya namanya Perindo, Persatuan Indonesia, terus di bawahnya ada tulisan untuk Indonesia Sejahtera. Masyarakat itu harus disejahterakan dulu! Baru persatuan dan kesatuan kuat,” ujar HT di depan gerombolan ibu-ibu peserta wisata religi.

“Selama kesejahteraan belum diwujudkan, persatuan kesatuan itu limbung. Rentan. Setuju ya. Jadi saya ingin menyampaikan sejujurnya murni dari hati saya yang paling dalam, saya di partai politik, melayani,” sambungnya.

BACA JUGA: Warga Ciputat Timur Sambut Antusias Kegiatan Silaturahmi Caleg Perindo

Dalam kesempatan itu, HT juga memberikan sejumlah wejangan kepada ibu-ibu yang mayoritas juga merupakan para pelaku Usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ia berpesan, agar mereka harus diberikan pendampingan agar bisa menjadi pelaku UMKM yang berkembang.

“Kalau pendampingan itu penting. Karena apa? Mesti diajari cara marketing, diajari cara pembukuan, manajemen. Kalau cuma dipinjami modal bunga 0, ya kan dikasih kebijakan yang menguntungkan,” tuturnya.