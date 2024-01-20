Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Minyak, Jadi Aksi Nyata Caleg Perindo Dina Masyusin Peduli Masyarakat Kecil

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |21:12 WIB
Gelar Bazar Minyak, Jadi Aksi Nyata Caleg Perindo Dina Masyusin Peduli Masyarakat Kecil
Caleg Perindo Dina (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga RW 03 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (20/1/2024).

Berdasarkan pantauan tim MNC Portal, para warga yang mayoritas emak-emak sudah memenuhi area bazar sejak pukul 14.00 WIB. Terlihat mereka begitu antusias dengan program dari Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil itu.

Sebagai Calon Legislatif DPRD Jakarta Dapil 9, ini menjadi salah satu bukti nyata H. Dina Masyusin peduli dengan masyarakat kecil.

"Hari ini partai Perindo membuat bazar ini caleg DPR RI nya ibu Valencia Tanoesoedibjo dapil III, caleg DPRD nya Hj Dina Masyusin, Partai Perindo mempunyai program kesejahteraan untuk masyarakat, partai Perindo juga peduli terhadap masyarakat," kata Dina Masyusin saat ditemui di sela bazar, Sabtu (20/1/2024).

Dina Masyusin juga takjub melihat antusias warga yang rela antre dan menunggu di bawah terik matahari untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual dengan harga Rp5.000.

"Kita melihat antusias masyarakat sangat luar biasa, hari ini yang tadinya di hadiri oleh 1000 orang hari ini bisa bisa 1300 sampai 1500 orang," ujar Dina Masyusin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561//pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560//pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140//partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement