Gelar Bazar Minyak, Jadi Aksi Nyata Caleg Perindo Dina Masyusin Peduli Masyarakat Kecil

JAKARTA - Calon legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga RW 03 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (20/1/2024).

Berdasarkan pantauan tim MNC Portal, para warga yang mayoritas emak-emak sudah memenuhi area bazar sejak pukul 14.00 WIB. Terlihat mereka begitu antusias dengan program dari Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil itu.

Sebagai Calon Legislatif DPRD Jakarta Dapil 9, ini menjadi salah satu bukti nyata H. Dina Masyusin peduli dengan masyarakat kecil.

"Hari ini partai Perindo membuat bazar ini caleg DPR RI nya ibu Valencia Tanoesoedibjo dapil III, caleg DPRD nya Hj Dina Masyusin, Partai Perindo mempunyai program kesejahteraan untuk masyarakat, partai Perindo juga peduli terhadap masyarakat," kata Dina Masyusin saat ditemui di sela bazar, Sabtu (20/1/2024).

Dina Masyusin juga takjub melihat antusias warga yang rela antre dan menunggu di bawah terik matahari untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual dengan harga Rp5.000.

"Kita melihat antusias masyarakat sangat luar biasa, hari ini yang tadinya di hadiri oleh 1000 orang hari ini bisa bisa 1300 sampai 1500 orang," ujar Dina Masyusin.