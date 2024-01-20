Caleg Perindo Yustian Ajak Kaum Milenial Berjuang Bersama untuk Wujudkan Tangerang Emas

JAKARTA - Caleg DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 2 Partai Perindo, Yustian Saputra mengajak milenial dan gen-z untuk tidak lupa datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari mendatang. Ia pun mengingatkan gara kalangan mudah tidak melakukan golput.

"Jangan lupa dateng ke TPS tanggal 14 Februari gunakan hak pilih kalian, jangan golput," tegas Yustian dalam Podcast Aksi Nyata dalam kanal YouTube Partai Perindo, Junat 19 Januari 2024.

Ia menekankan bahwa setiap satu suara sangat menentukan sosok pemimpin. Satu suara itu juka yang akan menjadi penentu seluruh kebijakan dalam lima tahun mendatang.

"Jadi satu suara itu menentukan lima tahun yang akan datang," tuturnya.

Tak lupa ia juga mengingatkan kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang untuk memilih dirinya dan Perindo. Hal itu agar cita-cita Tangeran Era Masyarakat Adil dan Sejahtera (EMAS) bisa terwujud.

"Ayo terutama para milenial dan gen-z ayo kita berjuang bersama kader dan caleg Perindo untuk mewujudkan Tangerang Emas," tutupnya.

(Awaludin)