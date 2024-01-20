Bersatu Menangkan Ganjar-Mahfud, Puluhan Ribu Warga Bali Tumpah Ruah di Pesta Rakyat

Puluhan Ribu Orang Hadiri Pesta Rakyat di Bali/ist

DENPANSAR - Puluhan ribu pendukung Ganjar Pranowo menghadiri Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #26 yang digelar meriah di Lapangan Puputan Renon, Kota Denpasar, Bali, Sabtu (20/1/2024) malam.

Acara yang digelar oleh Sahabat Ganjar ini menjadi momentum penting dalam menyatakan dukungan massal untuk mencalonkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2024 mendatang.

“Saya merasakan getaran yang luar biasa sebelum datang kesini,”kata Ganjar saat memberikan sambutannya.

“Saya berharap kita semua tetap solid, satu semangat, dan saya imbau kepada warga untuk tetap sopan, satun dalam berkampanye dan jangan saling menjatuhkan,” pungkas Ganjar.

DPC Sahabat Ganjar Kota Denpansar, I Gede Suprapta, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang telah hadir.

“Sahabat Ganjar hadir di pulau dewata Bali untuk mengajak kita semua untuk mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024,” ujarnya.

Pihaknya juga akan meriahkan pesta demokrasi yang akan dimulai pada bulan depan dengan cara-cara yang seru, keren, dan meriah.

“Semoga teman-teman yang sudah hadir di Lapangan Puputan Renon bisa tetap menjaga komitmennya untuk paslon nomor 3,” ujar I Gede Suprapta disambut yel-yel Ganjar-Mahfud dari para pengunjung.

I Gede Suprapta juga yakin bahwa bahwa suara dukungan Ganjar-Mahfud akan mendominasi dari paslon lainnya di pulau Bali pada ajang pemungutan suara 14 Febuari mendatang.

Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud ke-26 ini juga terdapat pasar rakyat yang diisi dengan ratusan UMKM lokal khas Bali. Sahabat Ganjar ingin membantu perekonomian masyarakat dengan mendukung keberlangsungan usaha lokal.