Ganjar Pranowo Ajak Milenial dan Gen Z Berani Kembangkan Potensi

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak kalangan milenial dan Gen Z untuk mau berpikir lebih tinggi dan berani berbuat untuk mengembangkan potensi diri.

Hal itu disampaikan saat berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"Sehingga berpikir lah tinggi berani berbuat, tapi didasari ilmu pengetahuan yang bagus," ujar Ganjar.

Ganjar menyebut bahwa kuliah itu jalur formal dan informalnya ada kursus dan lainnya yang dapat dilakukan kalangan milenial dan Gen Z saat ini.

"Maka ketika tadi kuliah atau tidak kuliah, tapi ingin mendapatkan skills bisa mencari jalur formal kuliah, jalur informal kursus atau yang lain dan sekarang itu sangat memungkinkan untuk bisa melakukan itu," ucapnya.

Eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menceritakan sosok Angga yang menjadi korban penggusuran dan memilih tinggal di sebuah desa wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Ia menyebut Angga memiliki kemauan yang hebat hingga berhasil ambil S2 di Inggris melalui beasiswa.

"Saya kasih contoh kemarin saya ketemu Angga, Angga ini tinggal di Jakarta rumahnya digusur kemudian tinggal ke tempat kakeknya di Boyolali karena kakeknya maaf juga miskin yang ada tempatnya adalah kandang kambing kalau kamu mau pakai boleh, akhirnya dia pakai kandang kambing itu diperbaiki jadi tempat tidur. Tapi, si Angga ini luar biasa punya kemauan hebat akhirnya di sekolah di ITB dan kemudian mengambil S2 di Inggris semuanya beasiswa," ungkapnya.