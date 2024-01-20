Advertisement
HOME NEWS JATIM

Di Hadapan Milenial Ponorogo, Ganjar Cerita Angga Korban Penggusuran Bikin Aplikasi My Skill

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |00:22 WIB
Di Hadapan Milenial Ponorogo, Ganjar Cerita Angga Korban Penggusuran Bikin Aplikasi My Skill
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menceritakan sosok Angga yang menjadi korban penggusuran dan memilih tinggal di sebuah desa wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Ia menyebut Angga memiliki kemauan yang hebat hingga berhasil ambil S2 di Inggris melalui beasiswa.

Hal itu disampaikan saat berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"Saya kasih contoh kemarin saya ketemu Angga, Angga ini tinggal di Jakarta rumahnya digusur kemudian tinggal ke tempat kakeknya di Boyolali karena kakeknya maaf juga miskin yang ada tempatnya adalah kandang kambing kalau kamu mau pakai boleh, akhirnya dia pakai kandang kambing itu diperbaiki jadi tempat tidur. Tapi, si Angga ini luar biasa punya kemauan hebat akhirnya di sekolah di ITB dan kemudian mengambil S2 di Inggris semuanya beasiswa," ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan kegigihan Angga kini membuat aplikasi My Skill untuk mengasah bakat masyarakat Indonesia khususnya kalangan milenial dan Gen Z.

