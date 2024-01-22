Profil Sarah Ferguson, Istri Pangeran Andrew Duchess of York yang Didiagnosis Kena Kanker

LONDON - Duchess of York Sarah Ferguson, telah didiagnosis mengidap suatu jenis kanker kulit, media Inggris melaporkan pada Minggu, (21/1/2024). Ini menjadi masalah kesehatan lain yang dialami seorang anggota keluarga kerajaan Inggris.

Ferguson adalah mantan istri dari putra mendiang Ratu Elizabeth, Pangeran Andrew. Dia adalah seorang penulis buku anak-anak dan produser film.

Mengutip Britannica, Ferguson lahir di London, Inggris, pada 15 Oktober 1959 dan merupakan anak dari pasangan Ronald dan Susan. Namun sayangnya kedua orang tuanya bercerai di usianya yang masih remaja.

Ferguson pernah menempuh pendidikan di Daneshill School, Statfield Turgis. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Hurst Lodge School, Ascot. Di usianya ke-18, ia mengikuti kursus di Queen's Secretarial College.

Semasa sekolah, ia dikenal sebagai gadis yang berani, ceria, dan ramah. Walaupun tidak terampil di bidang akademik, namun ia menunjukkan bakatnya di bidang olahraga, terkhusus renang dan tenis.

Melansir sumber lain, Ferguson bertemu Pangeran Andrew pada 1985. Kemudian di 1986, tepatnya 19 Maret, mereka mengumumkan berita pertunangan. Dirumorkan bahwa mereka telah kenal sejak kecil.

Mereka menikah di Westminster Abbey pada 23 Juli 1986. Dari pernikahan tersebut, pasangan Andrew dan Ferguson dikaruiai dua anak, Beatrice dan Eugenie.