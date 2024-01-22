Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Sarah Ferguson, Istri Pangeran Andrew Duchess of York yang Didiagnosis Kena Kanker

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:35 WIB
Profil Sarah Ferguson, Istri Pangeran Andrew Duchess of York yang Didiagnosis Kena Kanker
Duchess of York Sarah Ferguson. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Duchess of York Sarah Ferguson, telah didiagnosis mengidap suatu jenis kanker kulit, media Inggris melaporkan pada Minggu, (21/1/2024). Ini menjadi masalah kesehatan lain yang dialami seorang anggota keluarga kerajaan Inggris.

Ferguson adalah mantan istri dari putra mendiang Ratu Elizabeth, Pangeran Andrew. Dia adalah seorang penulis buku anak-anak dan produser film.

Mengutip Britannica, Ferguson lahir di London, Inggris, pada 15 Oktober 1959 dan merupakan anak dari pasangan Ronald dan Susan. Namun sayangnya kedua orang tuanya bercerai di usianya yang masih remaja.

Ferguson pernah menempuh pendidikan di Daneshill School, Statfield Turgis. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Hurst Lodge School, Ascot. Di usianya ke-18, ia mengikuti kursus di Queen's Secretarial College.

Semasa sekolah, ia dikenal sebagai gadis yang berani, ceria, dan ramah. Walaupun tidak terampil di bidang akademik, namun ia menunjukkan bakatnya di bidang olahraga, terkhusus renang dan tenis.

Melansir sumber lain, Ferguson bertemu Pangeran Andrew pada 1985. Kemudian di 1986, tepatnya 19 Maret, mereka mengumumkan berita pertunangan. Dirumorkan bahwa mereka telah kenal sejak kecil.

Mereka menikah di Westminster Abbey pada 23 Juli 1986. Dari pernikahan tersebut, pasangan Andrew dan Ferguson dikaruiai dua anak, Beatrice dan Eugenie.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180808/penusukan_massal_di_kereta_api_inggris-mqdj_large.jpg
Penusukan Massal di Kereta Api Inggris, 9 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/18/3180501/pangeran_andrew-f94T_large.jpg
Raja Charles Cabut Gelar Pangeran Andrew dan Usir dari Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177587/pangeran_andrew-PR1A_large.jpg
Pangeran Andrew Lepas Gelar Kebangsawanan Imbas Kasus Predator Seks Epstein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/18/3170991/pm_inggris_keir_starmer-vkNq_large.jpg
Inggris Berencana Akui Negara Palestina, Tak Ada Hubungannya dengan Kunjungan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035494/wakil-pm-inggris-bantah-tudingan-jd-vance-soal-negara-islam-pertama-bersenjata-nuklir-iSOQzW9pbu.jpg
Wakil PM Inggris Bantah Tudingan JD Vance Soal Negara Islam Pertama Bersenjata Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033420/apa-saja-gelar-bangsawan-inggris-hAti1fco7F.jpg
Apa Saja Gelar Bangsawan Inggris?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement