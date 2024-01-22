Aksi Mengajar Babinsa Koramil 1714-01/Mulia Buat Bocah Papua Semangat Raih Cita-Cita

PUNCAK JAYA - Danramil 1714-01/Mulia beserta Babinsa mengunjungi SD YPGGI Mulia membagikan berkat berupa telur matang kepada siswa SD YPPGI Mulia yang bertempat di Kampung Pepera Distrik Mulia, Kab Puncak Jaya, Papua.

Kegiatan ini untuk membangkitkan semangat belajar, meningkatkan mutu pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi anak bangsa.

“Dalam kegiatan tersebut, Danramil beserta Babinsa 1714-01/Mulia juga membagikan wawasan pengetahuan mengenai manfaat mengonsumsi telur matang untuk gizi dan imun tubuh para siswa,” tulis keterangan, Pen Kodim 1714/PJ yang diterima Okezone, Senin (22/1/2024).

Tujuan pemberian telur matang kepada siswa-siswi SD YPPGI Mulia ini, untuk menambah gizi anak-anak dan mencegah stunting dikarenakan stunting ini sudah menjadi masalah global bagi Negara-negara berkembang.

Salah satu upaya dalam pencegahan stunting tersebut, dengan inovatif dan efektif TNI melibatkan Babinsa secara langsung memberikan bantuan kepada anak anak.