HOME NEWS JATIM

Momen Ganjar Ajak Pendukung Naik ke Panggung saat Kampanye di Gelora Delta Sidoarjo

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |00:36 WIB
Momen Ganjar Ajak Pendukung Naik ke Panggung saat Kampanye di Gelora Delta Sidoarjo
Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo (Foto: TPN)
A
A
A

JAKARTA - Selalu ada saja momen menarik di kampanye Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Kali ini tersaji dalam acara Hajatan Rakyat Jawa Timur di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur yang digelar pada Minggu (21/1/2024).

Saat sedang berorasi di atas panggung, Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu sempat mengajak pendukung fanatik yang mengecat sekujur tubuhnya bergambar banteng moncong putih dengan angka 3 di punggung untuk naik panggung.

Saat dipanggil oleh ganjar, seketika, pendukung yang diketahui bernama Adit dari Kabupaten Sidoarjo itu langsung berlari menghampiri Ganjar. Riuh puluhan ribu pendukung yang hadir pun langsung terdengar sambil memberikan tepuk tangan.

"Saya lihat ada yang sampai ngecat badan mana tadi? Naik sini. Lari. Kalau ini sepertinya gemoy beneran, ini gemoy banteng yang tidak takut ini. Ternyata ada belakangnya nomor 3. Namanya siapa mas? Asli Sidoarjo? Oh panggilannya Adit. Coblos nomor 3 rek katanya," ujar Ganjar.

Tak hanya Adit, perhatian Ganjar juga tertuju pada pendukung yang rela menyukur rambutnya sebagai bentuk dukungannya untuk Ganjar-Mahfud. Sebagai ungkapan terima kasih, Ganjar pun tak segan-segan memberikan topi yang sedang dikenakannya untuk pendukungnya tersebut.

