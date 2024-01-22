Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hajatan Rakyat di Bandung dan Sidoarjo, Ganjar : Energi Jabar dan Jatim Tinggi untuk Ganjar-Mahfud

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |04:15 WIB
Hajatan Rakyat di Bandung dan Sidoarjo, Ganjar : Energi Jabar dan Jatim Tinggi untuk Ganjar-Mahfud
A
A
A

SIDOARJO - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo secara maraton hadir langsung di Hajatan Rakyat di Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo Jawa Timur pada Minggu (21/1/2024).

Ganjar mengatakan, dengan tingginya antusias yang tinggi dari para relawan untuk hadir di kegiatan tersebut membuktikan energi Jabar dan Jatim luar biasa mendukung Ganjar-Mahfud.

"Hajatan di Bandung dan Sidoarjo, kami melihat masyarakat yang datang banyak sekali, dan itu menunjukkan bahwa energi di Jabar dan Jatim tinggi untuk Ganjar-mahfud," kata Ganjar di Sidoarjo, Minggu (21/1/2024).

Ganjar menyebutkan, antusiasme para masyarakat yang hadir membuatnya optimis bahwa dukungan untuk Ganjar-Mahfud, betul-betul datang dari rakyat, meskipun ada banyak tekanan dan intimidasi.

"Mudah-mudahan ini dukungan yang memang tulus dari masyarakat dan ikhlas diberikan. Mereka datang dengan kegembiraan, ini menunjukkan mental mereka memang baja," ucapnya.

Adapun para tokoh yang hadir yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud Arsjad Rasjid, Dewan Pembina TPN Puan Maharani dan Yenni Wahid. Kemudian Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

Kemudian, Ketua Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Pramono Anung sebagai Kader Senior PDIP dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement