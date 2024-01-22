Hajatan Rakyat di Bandung dan Sidoarjo, Ganjar : Energi Jabar dan Jatim Tinggi untuk Ganjar-Mahfud

SIDOARJO - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo secara maraton hadir langsung di Hajatan Rakyat di Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo Jawa Timur pada Minggu (21/1/2024).

Ganjar mengatakan, dengan tingginya antusias yang tinggi dari para relawan untuk hadir di kegiatan tersebut membuktikan energi Jabar dan Jatim luar biasa mendukung Ganjar-Mahfud.

"Hajatan di Bandung dan Sidoarjo, kami melihat masyarakat yang datang banyak sekali, dan itu menunjukkan bahwa energi di Jabar dan Jatim tinggi untuk Ganjar-mahfud," kata Ganjar di Sidoarjo, Minggu (21/1/2024).

Ganjar menyebutkan, antusiasme para masyarakat yang hadir membuatnya optimis bahwa dukungan untuk Ganjar-Mahfud, betul-betul datang dari rakyat, meskipun ada banyak tekanan dan intimidasi.

"Mudah-mudahan ini dukungan yang memang tulus dari masyarakat dan ikhlas diberikan. Mereka datang dengan kegembiraan, ini menunjukkan mental mereka memang baja," ucapnya.

Adapun para tokoh yang hadir yakni Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud Arsjad Rasjid, Dewan Pembina TPN Puan Maharani dan Yenni Wahid. Kemudian Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

Kemudian, Ketua Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Pramono Anung sebagai Kader Senior PDIP dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

(Salman Mardira)