Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ancaman Longsor Susulan, 269 KK di Cilacap Segera Direlokasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |09:21 WIB
Ancaman Longsor Susulan, 269 KK di Cilacap Segera Direlokasi
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 269 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana longsor di Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, bahwa jumlah tersebut mencakup warga yang kehilangan tempat tinggal akibat tertimbun material longsor serta mereka yang tinggal di zona berisiko tinggi.

Berdasarkan analisis Badan Geologi, wilayah sekitar lokasi longsor yang terjadi pada Kamis (13/11) itu masih berpotensi mengalami gerakan tanah susulan. Kawasan tersebut berada pada zona prakiraan gerakan tanah menengah.

Analisis menyebutkan bahwa morfologi wilayah setempat merupakan perbukitan dengan kemiringan landai hingga curam. Sementara dari sisi geologi, tanah di area tersebut berupa tanah pelapukan tebal berwarna cokelat, gembur, lepas, dan jenuh air dengan kedalaman lebih dari 10 meter, sehingga rentan terjadi longsor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Longsor Cilacap longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184916//longsor-EiM4_large.jpg
Longsor Banjarnegara: 10 Orang Meninggal, 18 dalam Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184670//longsor-3tuQ_large.jpg
Update Longsor Banjarnegara: 3 Orang Meninggal, 25 Lainnya Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184422//longsor-5TBv_large.jpg
Longsor di Cilacap, 18 Korban Meninggal Ditemukan dan 5 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3184195//longsor-hfrB_large.jpg
27 Orang Hilang dan 2 Tewas Akibat Longsor di Banjarnegara, Ini Daftar Namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3184120//longsor-sHZ7_large.jpg
2 Orang Tewas Akibat Longsor Terjang Desa di Banjarnegara, Warga Berlarian ke Daerah Perbukitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3183984//longsor_cilacap-379R_large.jpg
Update Longsor Cilacap: Dua Jenazah Ditemukan, Total 13 Orang Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement