27 Orang Hilang dan 2 Tewas Akibat Longsor di Banjarnegara, Ini Daftar Namanya

JAKARTA - Bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mengakibatkan dua warga tewas. Peristiwa itu juga menyebabkan 27 orang dilaporkan hilang.

"Data terakhir yang kami peroleh, masih ada 27 warga yang belum diketahui keberadaannya," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Semarang, Budiono, Senin (17/11/2025).

Budiono menjelaskan, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban merupakan fokus utama yang dilakukan tim. Pencarian terhadap korban ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa (18/11).

Adapun sejauh ini terdapat 823 warga yang diungsikan ke tempat aman. Basarnas juga berhasil melakukan evakuasi terhadap 41 orang yang menyelamatkan diri ke hutang saat bencana longsor terjadi.

"Hari ini tadi tim mengevakuasi 41 warga yang berhasil menyelamatkan diri ke hutan sekitar lokasi longsoran," tandasnya.

Berikut ini nama-nama korban hilang dan yang sudah meninggal: