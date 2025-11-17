Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Orang Tewas Akibat Longsor Terjang Desa di Banjarnegara, Warga Berlarian ke Daerah Perbukitan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |16:51 WIB
2 Orang Tewas Akibat Longsor Terjang Desa di Banjarnegara, Warga Berlarian ke Daerah Perbukitan
2 Orang Tewas Akibat Longsor Terjang Desa di Banjarnegara
A
A
A

BANJARNEGARA - Bencana tanah longsor terjadi di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Peristiwa ini menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Budiono menjelaskan, dua orang ini telah dievakuasi. Sementara, korban lainnya masih dalam pendataan.

"Korban pertama ditemukan pada minggu sore setelah kejadian, ditemukan luka-luka namun setelah dirawat, tadi pagi meninggal dunia. Sedangkan Korban kedua berhasil ditemukan pada hari ini, sekitar pukul 07.58 WIB," ujar Budiono, Senin (17/11/2025) 

Saat ini, proses pencarian masih terus dilanjutkan dan saat ini juga Tim SAR gabungan tengah melakukan proses evakuasi terhadap warga yang berada di perbukitan.

Mereka diketahui berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke daerah perbukitan yang tidak terdampak longsor. 

Budiono juga mengungkap material longsor menutup sebagian akses jalan desa dan menghambat mobilisasi alat berat.

 

