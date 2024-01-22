Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Tragis! Petani Diterkam Beruang di OKU, Kakinya Putus

Widori Agustino , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |11:08 WIB
Tragis! Petani Diterkam Beruang di OKU, Kakinya Putus
Ilustrasi beruang (Foto: Ist/East Idaho News)
A
A
A

SUMSEL - Seorang petani di Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten OKU, Joni harus dilarikan ke rumah sakit setelah diterkam beruang. Akibatnya, korban harus merelakan kaki sebelah kirinya hilang.

Joni diterkam seekor beruang saat berada di kebun miliknya. Menurut keterangan keluarga kepada pihak kepolisian, korban tidak menyadari kehadiran beruang dan langsung menggigit kaki korban hingga putus.

Korban mencoba membela diri dengan menggunakan senjata tajam yang kebetulan dipegangnya dan berhasil menghujam beruang sebanyak tiga kali hingga membuat beruang tersebut melarikan diri.

Kepala BPBD OKU, Januar Effendi menyebut jika kehadiran beruang ke kebun warga itu disebabkan saat ini sedang musim buah-buahan.

Masyarakat Ulu Ogan dan sekitarnya diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan binatang buas saat beraktivitas di kebun.

BPBD OKU menyarankan agar masyarakat tidak pergi sendirian ke kebun terutama jika lokasinya jauh. Korban selamat saat ini tengah menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Baturaja.

(Arief Setyadi )

      
