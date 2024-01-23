Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Ungkap Strategi Selesaikan Persoalan di Papua

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |17:50 WIB
Ganjar Ungkap Strategi Selesaikan Persoalan di Papua
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

KENDAL - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengungkap strategi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Dia mengatakan, akan mengedepankan pendekatan kultural dan dialog dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurut Ganjar, konflik akan muncul dan memanas salah satunya dikarenakan faktor masyarakat setempat selalu merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait pembangunan.

"Banyak konflik yang terjadi karena pada saat proses pengambilan keputusannya mereka tidak dilibatkan, atau dilibatkan tapi kurang representatif. Maka intensitas pelibatan kelompok dalam suku, agama, golongan, ras yang berbeda memang butuh waktu," kata Ganjar usai berkunjung ke Pesantren dan Rumah Kebudayaan Wongsorogo di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal pada Selasa (23/1/2024).

Ganjar melanjutkan, dalam pengalamannya menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode selalu turun langsung menemui masyarakat dan menggelar rembugan. Tujuannya, untuk menyerap aspirasi masyarakat sebanyak mungkin.

"Kalau kita mau memitigasi sebuah keputusan yang berdampak negatif, maka libatkan orang lain lebih banyak sebanyak mungkin. Di situlah dalam budaya kita ada istilah rembugan, hidup bersama, negosiasi," ujarnya

Oleh karena itu, rembugan antara pemerintah, stake holder dan masyarakat adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Sebab, rembugan sudah menjadi salah satu tradisi masyarakat.

"Itu ruang yang paling bagus dalam kultur kita kalau di desa ada rembug desa itu menyelesaikan banyak persoalan," ucap Ganjar.

