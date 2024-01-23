Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketika Ganjar Ceritakan Soal Pembangunan Jalan Solo-Purwodadi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |17:25 WIB
Ketika Ganjar Ceritakan Soal Pembangunan Jalan Solo-Purwodadi
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

KENDAL - Capres nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menceritakan tentang pembangunan Jalan Solo-Purwodadi, Jawa Tengah. Jalan yang kerap rusak itu saat ini sudah 80% bagusnya.

Menurutnya, sejatinya saat dia tengah mendampingi Presiden Joko Widodo di Gemolong melintasi jalan provinsi tersebut. Saat itu, dia satu mobil dengan Jokowi hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Karena pas jalan, bagus, dludug, bagus, dludug. Saya bilang, pak itu jalan saya lho pak. Loh kenapa bisa begini? Ini sejak saya kecil pak, itu saya beton semua, tapi duitnya habis pak, buat covid kemarin sehingga infrastruktur tek kami betulin," ujar Ganjar pada wartawan, Selasa (23/1/2024).

"Dari situlah sebenarnya ide awal infrastrutkur untuk daerah dan pak Basuki mengamini, terus kemudian dibantu," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement