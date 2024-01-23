Ketika Ganjar Ceritakan Soal Pembangunan Jalan Solo-Purwodadi

KENDAL - Capres nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menceritakan tentang pembangunan Jalan Solo-Purwodadi, Jawa Tengah. Jalan yang kerap rusak itu saat ini sudah 80% bagusnya.

Menurutnya, sejatinya saat dia tengah mendampingi Presiden Joko Widodo di Gemolong melintasi jalan provinsi tersebut. Saat itu, dia satu mobil dengan Jokowi hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Karena pas jalan, bagus, dludug, bagus, dludug. Saya bilang, pak itu jalan saya lho pak. Loh kenapa bisa begini? Ini sejak saya kecil pak, itu saya beton semua, tapi duitnya habis pak, buat covid kemarin sehingga infrastruktur tek kami betulin," ujar Ganjar pada wartawan, Selasa (23/1/2024).

"Dari situlah sebenarnya ide awal infrastrutkur untuk daerah dan pak Basuki mengamini, terus kemudian dibantu," tuturnya.