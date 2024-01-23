Hadiri Hajatan Rakyat di Kendal, Ganjar Kaget Puluhan Ribu Warga Hadir

KENDAL - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mendatangi Hajatan Rakyat Kendal di Lapangan Sambing Siri, Weleri, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024). Ganjar pun mendapatkan kejuatan dalam kegiatan itu.

"Saya tak menduga kalau hari ini di Kendal ramainya seperti ini, puluhan ribu datang. Saya sebenarnya mau bertemu saja dengan kawan-kawan para pendukung, para pengusung. Surprise buat saya karena bentuknya kampanye dan yang datang sangat penuh," ujar Ganjar di Kendal, Selasa (23/1/2024).

Menurutnya, hal itu menunjukkan kesiapan dan antusiasme masyarakat Kendal dan sekitarnya. Diharapkan, semua itu menjadi energi buat Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 ini.

"Saya sampakan terima kasih dukungannya. Mudah-mudahan optimisme semakin terbangun dan makin solid," tutur Ganjar.

Di Lapangan Sambing Siri, puluhan ribu masyarakat memenuhi kegiatan hajatan rakyat tersebut. Hadir pula para kader partai pengusung dan relawan pendukung Ganjar-Mahfud.

Puluhan ribu masyarakat pun sama-sama meneriakan Pilih Nomor 03 saat Ganjar memberikan sambutan di atas panggung. Animo masyarakat sangat tinggi untuk melihat Capres yang didukungnya tersebut.

Sebelum ke Lapangan Sambing Sari, Ganjar sejatinya menyambangi Tempat Pelelangan Ikan Tawang di Kendal. Disitu, ribuan nelayan pun menyambut kedatangan Ganjar dan menyampaikan segala persoalannya pada Ganjar.

(Qur'anul Hidayat)