Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hadiri Hajatan Rakyat di Kendal, Ganjar Kaget Puluhan Ribu Warga Hadir

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |17:46 WIB
Hadiri Hajatan Rakyat di Kendal, Ganjar Kaget Puluhan Ribu Warga Hadir
Ganjar Pranowo di Kendal. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

KENDAL - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mendatangi Hajatan Rakyat Kendal di Lapangan Sambing Siri, Weleri, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024). Ganjar pun mendapatkan kejuatan dalam kegiatan itu.

"Saya tak menduga kalau hari ini di Kendal ramainya seperti ini, puluhan ribu datang. Saya sebenarnya mau bertemu saja dengan kawan-kawan para pendukung, para pengusung. Surprise buat saya karena bentuknya kampanye dan yang datang sangat penuh," ujar Ganjar di Kendal, Selasa (23/1/2024).

Menurutnya, hal itu menunjukkan kesiapan dan antusiasme masyarakat Kendal dan sekitarnya. Diharapkan, semua itu menjadi energi buat Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 ini.

"Saya sampakan terima kasih dukungannya. Mudah-mudahan optimisme semakin terbangun dan makin solid," tutur Ganjar.

Di Lapangan Sambing Siri, puluhan ribu masyarakat memenuhi kegiatan hajatan rakyat tersebut. Hadir pula para kader partai pengusung dan relawan pendukung Ganjar-Mahfud.

Puluhan ribu masyarakat pun sama-sama meneriakan Pilih Nomor 03 saat Ganjar memberikan sambutan di atas panggung. Animo masyarakat sangat tinggi untuk melihat Capres yang didukungnya tersebut.

Sebelum ke Lapangan Sambing Sari, Ganjar sejatinya menyambangi Tempat Pelelangan Ikan Tawang di Kendal. Disitu, ribuan nelayan pun menyambut kedatangan Ganjar dan menyampaikan segala persoalannya pada Ganjar.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement