HOME NEWS JATENG

Dengar Curhatan Warga, Ganjar Bakal Selesaikan Masalah Penyaluran BLT Tak Tepat Sasaran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |20:03 WIB
Dengar Curhatan Warga, Ganjar Bakal Selesaikan Masalah Penyaluran BLT Tak Tepat Sasaran
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mendapatkan curhatan dari warga Kendal di Lapangan Sambing Siri, Weleri, Kendal, Jawa Tengah, tentang masih tidak tepatnya sasaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), pada Selasa (23/1/2024)

"Siapa yang harus menerima (BLT) adalah yang berhak, siapa yang berhak? Mereka yang tidak mampu, mereka yang miskin," ujar Ganjar di lokasi, Selasa (23/1/2024).

Sebelum menyampaikan hal itu, Ganjar lebih dahulu bertanya ke warga yang menghadiri acara itu tentang harga beras. Rata-rata harga yang didapatkan sekitar Rp15 ribu rupiah.

"Kalau harga pokonya mahal, berasnya jatuhnya harga mahal, konsumennya berat, petaninya berat," tutur Ganjar.

Dia lalu menanyakan pada warga soal penyaluran BLT apakah sudah tepat sasaran. Namun, warga mengaku penyaluran BLT tidaklah tepat sasaran.

