HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria Indonesia Meninggal saat Berada dalam Tahanan Polisi di Tokyo

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:36 WIB
Pria Indonesia Meninggal saat Berada dalam Tahanan Polisi di Tokyo
Pria Indonesia meninggal saat berada di tahanan polisi Tokyo (Foto: Ilustrasi/ Okezone)_




TOKYO - Seorang pria Indonesia berusia 26 tahun meninggal pada Kamis (25/1/2024) di rumah sakit (RS) saat berada dalam tahanan polisi di Prefektur Tochigi, utara Tokyo, Jepang. Pria ini ditahan karena diduga mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM).

Pria tersebut dilarikan ke RS setelah dokter yang berada di Kantor Polisi Sano untuk pemeriksaan kesehatan rutin menemukan dia tidak dapat fokus dan mengalami pembengkakan di sekujur tubuhnya pada Rabu (24/1/2024) sore. Pria itu juga tidak bisa berjalan dan meninggal sekitar pukul 02.50 pada Kamis (25/1/2024).

Sejak penangkapannya pada Oktober 2023, pria pekerja paruh waktu yang tinggal di daerah tetangga Prefektur Gunma ini kerap mengeluhkan masalah kesehatan dan harus menemui dokter.

Namun polisi menganggap kondisinya tidak memerlukan rawat inap berdasarkan pemeriksaan kesehatan.

Yoshinori Mimori, kepala kantor polisi, mengatakan dia yakin polisi telah menangani situasi ini dengan tepat.

(Susi Susanti)

      
