Humor Gus Dur: Alasan Tak Mau Menginap di Hotel

SIKAP sederhana Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dirasakan oleh orang-orang yang mengenalnya. Gus Dur juga dikenal sebagai sosok yang humoris.

Kiai asal Metro, KH Syamsudin Tohir mengatakan, sekitar 1996, Gus Dur pernah datang ke Lampung untuk urusan organisasi Nahdlatul Ulama. Gus Dur memiliki kebiasaan kerap meminta tidak tidur di hotel.

Ketua PWNU Lampung saat itu, KH Khusnan Mustofa Gufron terpaksa menjadikan rumah seorang pengurus sebagai tempat menginap.

"Gus Dur itu kan selalu minta tidak tidur di hotel. Dia maunya di rumah saja, bersama-sama. Kebetulan waktu itu di rumah Pak Khusnan tak siap. Jadi, terpaksa pindah ke rumah Pak Supri, cerita KH Syamsudin dikutip dari nu.or.id, Kamis (25/1/2024).

Kamar untuk Gus Dur beristirahat pun disiapkan di rumah tersebut. Namun, menjelang tengah malam, pemilik nama Abdurrahman Wahid itu malah keluar dari kamarnya sambil membawa bantal.

"Masa saya diperlakukan kaya tawanan," kata Gus Dur sambil merebahkan diri di lantai ruang utama rumah bersama tamu lainnya.

KH Syamsuddin tak bisa menolaknya. Hanya saja dia mengambil inisiatif untuk memijat Gus Dur.