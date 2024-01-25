Soal Dinasti Politik, Mahfud MD: Masalahnya Direkayasa!

BANDARLAMPUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi isu dinasti politik yang tengah menjadi perbincangan dalam momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Calon Wakil Presiden nomer urut 3 itu agaknya memilik pandangan lain terhadap isu tersebut.

Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menilai dinasti politik sejatinya adalah hal yang lumrah dalam sebuah negara.

"Saya mantan ketua MK, dinasti politik itu terjadi di semua negara, di mana-mana, boleh," kata Mahfud MD dalam diskusi terbuka Tabrak Prof di Bento Kopi, Sukarame, Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024).

Namun, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu menekankan soal cara dinasti politik itu sendiri dibangun.

"Yang jadi masalah itu kalau untuk kepentingan politik dilakukan rekayasa dan penukaran terhadap hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Nah itu yang tidak boleh dilakukan," tegasnya.

"Itu sebenarnya jorok kalau dilajukan pemerintah sebesar NKRI," sambung Mahfud MD.