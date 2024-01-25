Lewat Acara Tabrak Prof, Mahfud MD Tampung Berbagai Keluhan Warga Lampung

LAMPUNG - Mahfud MD selaku Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 usungan Partai Perindo, hadir langsung di acara diskusi bertajuk Tabrak Prof di Bento Kopi, Sukarame, Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024) malam.

Setibanya di lokasi, Mahfud MD langsung disambut antusiasme warga setempat. Banyak di antara mereka yang ingin bersalaman hingga foto bersama.

Dalam kesempatan itu, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ini menampung langsung keluhan warga khususnya daerah Lampung. Penanya bernama Mega Diana Zamzam langsung 'menabrak' Mahfud MD dengan pertanyaan fenomenal.

Ia penasaran terhadap ketegasan Mahfud MD memberantas koruptor dalam pemerintahannya nanti namun dengan contoh konkret. "Kalau mau memperbaiki itu harus berani juga kritik ke dalam, termasuk saya kritik soal impor. Kalau tidak mau mengkritik atau di kritik maka orang itu tidak mau Indonesia maju," ujar Mahfud MD lalu disambut sorakan masyarakat.

Mahfud MD kemudian menjelaskan langkah tegasnya menumpas koruptor selama menjalankan tugas di pemerintahan saat ini. "Karena saya bagian dari kabinet ya saya kritik kalau itu anak buah saya, saya kritik bahkan saya pecat. Saya akan tetap menjadi pendekar hukum, karena saya diutus maju di Pilpres tugasnya penegakan hukum, gerakan saya dibidang hukum, oleh sebab itu saya tidak akan mengobarkan reputasi saya di bidang hukum hanya untuk karier politik 5 tahun," ujarnya.

