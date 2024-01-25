Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lewat Acara Tabrak Prof, Mahfud MD Tampung Berbagai Keluhan Warga Lampung

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:35 WIB
Lewat Acara Tabrak Prof, Mahfud MD Tampung Berbagai Keluhan Warga Lampung
Cawapres Mahfud MD (Foto: Ravie Wardani)
A
A
A

 

LAMPUNG - Mahfud MD selaku Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 usungan Partai Perindo, hadir langsung di acara diskusi bertajuk Tabrak Prof di Bento Kopi, Sukarame, Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024) malam.

Setibanya di lokasi, Mahfud MD langsung disambut antusiasme warga setempat. Banyak di antara mereka yang ingin bersalaman hingga foto bersama.

Dalam kesempatan itu, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ini menampung langsung keluhan warga khususnya daerah Lampung. Penanya bernama Mega Diana Zamzam langsung 'menabrak' Mahfud MD dengan pertanyaan fenomenal.

Ia penasaran terhadap ketegasan Mahfud MD memberantas koruptor dalam pemerintahannya nanti namun dengan contoh konkret. "Kalau mau memperbaiki itu harus berani juga kritik ke dalam, termasuk saya kritik soal impor. Kalau tidak mau mengkritik atau di kritik maka orang itu tidak mau Indonesia maju," ujar Mahfud MD lalu disambut sorakan masyarakat.

Mahfud MD kemudian menjelaskan langkah tegasnya menumpas koruptor selama menjalankan tugas di pemerintahan saat ini. "Karena saya bagian dari kabinet ya saya kritik kalau itu anak buah saya, saya kritik bahkan saya pecat. Saya akan tetap menjadi pendekar hukum, karena saya diutus maju di Pilpres tugasnya penegakan hukum, gerakan saya dibidang hukum, oleh sebab itu saya tidak akan mengobarkan reputasi saya di bidang hukum hanya untuk karier politik 5 tahun," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement