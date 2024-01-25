Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahfud MD Jamin Bansos Lewat KTP Sakti Tak Akan Salah Sasaran

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:35 WIB
Mahfud MD Jamin Bansos Lewat KTP Sakti Tak Akan Salah Sasaran
Cawapres Mahfud MD (Foto: Ravie Wardani)
BANDAR LAMPUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menjamin bantuan sosial dari program KTP Sakti akan sampai kepada pihak yang tepat.

Hal ini disampaikan pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ini dalam kampanye terbuka di Lapangan Sepakbola, Kutoarjo, Kabupaten Pesawaran Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024) siang.

"Kami akan mengatur KTP Sakti agar semua warga bisa mendapatkan, dan kita akan mengatur semua jenis bantuan bisa menggunakan satu KTP dan langsung dikirim ke alamat masing-masing," ujar Mahfud MD dihadapan ribuan pendukungnya.

