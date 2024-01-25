Bakal Atasi Kredit Macet Petani dan Nelayan, Mahfud MD: Catat Ini!

LAMPUNG - Calon Wakil Presiden nomer urut 3, Mahfud MD berjanji akan menghapus kredit macet yang dialami para petani dan nelayan di Lampung. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi ribuan pendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Apalagi, banyak masyarakat yang tak mampu melunasi utang lantaran masalah kemiskinan belum teratasi.

"Mau harga murah? Nah itu janji, mau putra putri ibu lebih mudah bersekolah? Nah itu janji. Mau subsidi pupuk? Itu juga janji," ujar Mahfud MD menyampaikan kampanyenya di Lapangan Sepakbola Gelora Kutoarjo, Kabupaten Pesawaran, Kamis (25/1/2024) siang.

"Para petani dan para nelayan yang punya kredit macet akan dibebaskan. Catat ini petani nelayan," sambungnya.

Bukan tanpa alasan, Mahfud merencanakan hal ini karena prihatin dengan beban rakyat miskin yang terlilit utang.

Apalagi, Cawapres usungan Partai Perindo ini juga membandingkan antara kredit petani dan nelayan dengan angka korupsi di BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

"Akan dibebaskan kalau selama ini petani dan nelayan mendapat pinjaman tidak bisa membayar, itu akan dibebaskan diputihkan. Kami sudah menghitung kredit petani dan nelayan itu total Rp688 miliar itu kecil kalau kita potong dari jumlah korupsi yang ada di BLBI senilai Rp34 triliun," bebernya.