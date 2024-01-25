Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bikin Kagum, Mahfud MD Duduk Lesehan Makan Bareng Warga Lampung

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:38 WIB
Bikin Kagum, Mahfud MD Duduk Lesehan Makan Bareng Warga Lampung
Cawapres Mahfud MD makan siang bareng warga di Lampung (Foto: Ravie Wardani)
A
A
A

LAMPUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menyapa masyarakat Dusun Dua, Desa Sungai Langka, Bandat Lampung, Kamis (25/1/2024).

Tak hanya itu, Mahfud MD juga menjalani makan siang bareng di rumah salah satu warga setempat bernama Herman Susanto dan Suratmi.

Mahfud MD pun kembali menunjukan sikap sederhananya saat tiba di rumah warga. Pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ini juga rela duduk lesehan.

Cawapres usungan Partai Perindo ini juga memuji menu makanan yang disajikan Herman dan istrinya.

"Ya saya makan siang bersama warga, tadi sambalnya enak, tahunya enak, lalapannya juga enak, sudah dua minggu selera makanku hilang karena capek, dan ini balik lagi," kata Mahfud MD di Dusun Dua, Desa Singai Langka, Lampung, Kamis.

Masyarakat yang hadir di lokasi pun sangat bergembira menyambut kehadiran Mahfud MD. Mereka banyak yang ingin bersalaman hingga foto bersama.

"Pak salaman pak, kami dari rakyat," ujar salah satu warga lokal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement