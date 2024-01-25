Bikin Kagum, Mahfud MD Duduk Lesehan Makan Bareng Warga Lampung

LAMPUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menyapa masyarakat Dusun Dua, Desa Sungai Langka, Bandat Lampung, Kamis (25/1/2024).

Tak hanya itu, Mahfud MD juga menjalani makan siang bareng di rumah salah satu warga setempat bernama Herman Susanto dan Suratmi.

Mahfud MD pun kembali menunjukan sikap sederhananya saat tiba di rumah warga. Pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ini juga rela duduk lesehan.

Cawapres usungan Partai Perindo ini juga memuji menu makanan yang disajikan Herman dan istrinya.

"Ya saya makan siang bersama warga, tadi sambalnya enak, tahunya enak, lalapannya juga enak, sudah dua minggu selera makanku hilang karena capek, dan ini balik lagi," kata Mahfud MD di Dusun Dua, Desa Singai Langka, Lampung, Kamis.

Masyarakat yang hadir di lokasi pun sangat bergembira menyambut kehadiran Mahfud MD. Mereka banyak yang ingin bersalaman hingga foto bersama.

"Pak salaman pak, kami dari rakyat," ujar salah satu warga lokal.