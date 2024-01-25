LAMPUNG - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD makan siang bersama warga Dusun Sungai Langka, Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024).
Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Mahfud MD beserta rombongan tiba di Dusun Sungai Langka pada pukul 14.40 WIB. Kedatangan pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ini disambut hangat oleh warga Dusun Sungai Langka, mereka sangat antusias ingin bersalaman hingga mengajak foto bersama Mahfud MD.
Adapun rumah warga yang disambangi Mahfud MD siang ini milik pasangan Herman Susanto dan Suratmi. Keduanya juga sangat bahagia lantaran kediamannya bisa disambangi Mahfud MD.
"Ya memang suka banget sama pasangan Ganjar-Mahfud, sudah lama mau ketemu," ujar Aulia Virgi Hanifah, anak dari pemilik rumah di Dusun Sungai Langka, Lampung, Kamis (25/1/2024).