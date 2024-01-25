Di Depan Santri Bantul, Ganjar Sebut Pernah Ngajar Pecinta Alam hingga Kernet

BANTUL - Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Kamis (25/1/2024). Ganjar lebih banyak bercerita tentang masa lalunya ketika kuliah dan ketika melamar Siti Atikoh yang merupakan anak seorang pengasuh pondok pesantren.

Ganjar menyampaikan soal arti perjuangan hidup. Dia mengaku hidupnya dahulu melarat dan bukan anak siapa-siapa (pejabat ataupun orang kaya). Dirinya adalah anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Oleh karenanya, dia teringat dengan Kapanewon Sewon lokasi yang dikunjunginya saat ini. Semasa kuliah, dia pernah mengajar materi tentang pecinta alam di SMA Sewon Bantul karena ingin mencari uang untuk biaya sekolah.

"Dadi kulo golek duit nggo bayar kuliah salah satunya mulang pecinta alam teng SMA Sewon. Lak celak njih (jadi saya cari duit untuk bayar kuliah salah satunya dengan mengajar pecinta alam di SMA Sewon. Deket kan?)," kata Ganjar.

Semasa kuliah dia memang hidup serba terbatas dan untuk menyambung hidup dan terus berkuliah, berbagai profesi dia jalani untuk menghasilkan uang. Ganjar mengaku tidak malu dengan profesi yang dianggap sebelah mata oleh sebagian orang.