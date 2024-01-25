Siti Atikoh Janjikan Insentif bagi Kader Posyandu jika Ganjar Pranowo Jadi Presiden

BONDOWOSO - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mendatangi Pondok Pesantren Nurul Khalil di Poncogati, Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

Dalam sambutannya, Atikoh menekankan kembali soal komitmen Ganjar-Mahfud yang berencana memberikan insentif bagi kader penggerak posyandu.

Sebab menurutnya, kader posyandu sebagai ujung tombak yang banyak berperan memberantas stunting atau tengkes sampai menanggulangi Covid-19 sehingga wajar negara memberikan mereka insentif.

Diakui Atikoh, banyak program-program yang diberikan kepada anak-anal utuk mencegah stunting, namun kesejahteraan bagi kader posyando belum terlalu dipikirkan.