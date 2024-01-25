Kisah Klampis Ireng, Tempat Kerajaan Gaib di Ponorogo yang Masih Misteri hingga Kini

PONOROGO – Petilasan Klampis Ireng yang ada di Desa Sragi, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, merupakan satu satu tempat paling angker dan mistis di Ponorogo. Tempat yang berada di tengah area persawahan ini dipercaya masyarakat sebagai padepokan milik Kiai Ismoyo atau Semar. Petilasan tersebut juga disebut-sebut merupakan sebuah kerajaan gaib yang dipimpin langsung oleh Eyang Ismoyo.

Berbagai cerita membuat bulu kuduk berdiri dan semakin menguatkan kepercayaan masyarakat akan tempat tersebut. Salah satunya sering terdengar suara pagelaran wayang di petilasan. Namun, saat dicari-cari tidak ada siapa pun yang sedang memainkan wayang di dalam.

Budayawan Ponorogo, Gondo Puspito mengatakan, pernah ada seorang dalang diminta untuk memainkan wayang di petilasan Eyang Ismoyo. Namun, syaratnya sang dalang dilarang mengeluarkan tokoh semar. Ketika pentas dimulai, sang dalang merasa waktunya berhenti namun suasana masih gelap dan tidak kunjung pagi hari.

Ada juga cerita dalang yang setelah selesai melakukan pagelaran wayang di Klampis Ireng diberi satu rimpang kunir dan sesampainya di rumah berubah jadi batang emas.

Selain itu, banyak pantangan yang harus diperhatikan oleh para pengunjung petilasan Klampis Ireng agar tidak menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Salah satunya tidak boleh berkata kasar dan menjaga kesopanan. Selain itu juga dilarang berpakaian batik poleng kawung atau semar, karena menyamai kebesaran Eyang Ismoyo.

Gondo menceritakan bahwa Ponorogo memiliki dua pedanyangan atau tempat para roh leluhur. Salah satunya petilasan Klampis Ireng.

Klampis Ireng dianggap sebagai titik pusat mistis dan padepokan gaib di Ponorogo. Masyarakat sangat hormat terhadap Semar karena dianggap sebagai pemomong dan botoro paling tua.